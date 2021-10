La CEDEAO lance un fonds d’urgence pour lutter contre les maladies animales transfrontalières

(Agence Ecofin) - L’annonce intervient dans le cadre de la nouvelle stratégie commune pour lutter contre ces maladies, telle qu’elle a été adoptée le mardi 28 septembre dernier, par les pays membres de la CEDEAO.

La Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), va se doter d’un fonds d'urgence régional pour lutter contre les maladies animales transfrontalières. Les pays de l’espace communautaire vont également mettre en place un mécanisme régional de prévention et de lutte contre ces zoonoses, que sont notamment la grippe aviaire, la fièvre aphteuse, la peste des petits ruminants et la peste bovine, qui affectent des secteurs comme l’élevage.

Selon Togo First, la décision fait suite à une réunion des ministres en charge de l’agriculture et l'élevage, durant deux jours à Abidjan, qui a permis de faire le point de la situation épidémiologique et de lutte contre ces maladies dans la sous-région, en appui à un secteur clé dans l’espace communautaire.

« Dans l'espace CEDEAO, le cheptel est estimé à 320 millions de têtes, dont plus de 160 millions de petits ruminants et plus de 80 millions d'ânes et de chameaux, représentant le premier bien économique d'échanges dans l'espace, à hauteur de plus de 500 milliards de francs CFA (893 millions $ ) par an entre les pays du Sahel et les Etats côtiers », a indiqué à cet effet Sékou Sangaré, commissaire en charge de l'Agriculture et de l'Environnement de la CEDEAO.