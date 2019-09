Chinelo Anohu nommée directrice du Forum pour l’investissement en Afrique de la BAD

(BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT) - Madame Chinelo Anohu a été nommée au poste de Chef et directrice supérieure du Forum pour l'investissement en Afrique, une nomination prenant effet à compter du 1er septembre 2019. L’annonce a été faite par le président de la banque africaine de développement, Akinwumi A.Adesina.

« Je suis ravi que Chinelo rejoigne la Banque africaine de développement en tant que Chef et directrice supérieure du Forum pour l'investissement en Afrique. Sa capacité d'action, son leadership, son expérience pratique en matière de collaboration avec les fonds de pension internationaux et les investisseurs institutionnels, ainsi que son vaste réseau mondial d'investisseurs institutionnels, permettront au Forum pour l'investissement en Afrique de se positionner, de manière significative, de se consolider et d’exécuter son programme mondial pour attirer davantage d'investissements en Afrique », a ajouté le président Adesina.

Mme. Chinelo Anohu possède une vaste connaissance des pratiques d'investissement institutionnel, une expérience en matière de mobilisation et d'attraction de nouveaux capitaux et une expertise en conception de classes d'actifs innovantes couvrant notamment les fonds de retraite, les fonds souverains, les sociétés financières privées et les gestionnaires de patrimoines familiaux. Elle a fait ses preuves dans la formulation efficace de stratégies d'investissement et la conception d’actions propres à attirer les investisseurs institutionnels de premier ordre en Afrique. Elle a organisé le tout premier Sommet mondial sur les pensions en Afrique, qui s'est tenu en Afrique trois années de suite, réunissant des experts financiers mondiaux du secteur des pensions.

Mme. Chinelo Anohu a obtenu une licence en droit de l'Université du Nigeria, à Nsukka, en 1996, un master en droit de l'informatique et des communications de la London School of Economics en 2000, et a suivi une formation pour hauts cadres de la Kennedy School of Government, Harvard University, aux Etats-Unis et de l'Insead Business School, en France. Elle est membre du Conseil consultatif international de l'Université d'Edinbourg Business School en Ecosse et membre du Conseil consultatif de la London Stock Exchange Africa.

Mme. Chinelo Anohu a fait partie de l'équipe chargée de la conception et de la mise en œuvre de la réforme des régimes de retraite au Nigéria qui a connu un succès retentissant et conduit à la création de la Commission nationale des pensions, structure au sein de laquelle elle a occupé, entre 2004 et 2012, les postes de Secrétaire de la Commission et de Conseillère juridique. Elle a par la suite été nommée Directrice générale de la Commission nationale des pensions, qu’elle a dirigée pendant un mandat de cinq ans. Sous sa houlette, les cotisations de retraite au Nigeria ont enregistré des résultats impressionnants, faisant passer le nombre de contribuables de 5 millions à près de 8 millions. Dans le même temps, les actifs sous gestion sont passés de 3,2 mille milliards de Nairas (19,3 milliards $) à 7 mille milliards de Nairas (42 milliards $), un véritable record. Elle a présenté des structures novatrices de micro-pension qui ont permis aux travailleurs du secteur informel d'être intégrés dans le régime de pension contributif.

Elle a débuté sa carrière professionnelle en tant qu'avocate dans la division Droit et Contrats du conglomérat pétrolier mondial Chevron, au Nigeria avant de d’intégrer des cabinets juridiques et financiers au Nigeria et au Royaume-Uni, et de rejoindre le Bureau des entreprises publiques du Nigeria, organisme chargé de l’exécution de la réforme et de la privatisation des entreprises publiques. En tant que consultante détachée par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Mme Chinelo Anohu a joué un rôle de premier plan dans la restructuration et la privatisation de bon nombre de structures dont la Nigerian Telecommunications Limited, Nicon Hilton Hotel et AfriBank.

Négociatrice habile et compétente, elle a fourni des conseils juridiques et travaillé efficacement et harmonieusement avec des entités acquéreuses, en assurant notamment la gestion de relations complexes, avec l'Assemblée nationale nigériane et les organisations syndicales.

Le Forum pour l'investissement en Afrique a été lancé en 2018 par la Banque africaine de développement. Il est rapidement devenu la première plate-forme transactionnelle multipartite d'Afrique pour la mobilisation des investissements du secteur privé, des institutions financières africaines et mondiales, des fonds de pension mondiaux, des fonds souverains et d’autres investisseurs institutionnels. En 2018, le Forum pour l'investissement en Afrique a permis d'attirer environ 39 milliards de dollars en intérêts d'investissement pour des transactions à fort impact en Afrique.

Lors de sa première édition en 2018, le Forum pour l'investissement en Afrique a créé de solides liens avec un large éventail de partenaires stratégiques, au nombre desquels Africa 50, la Banque de développement de l'Afrique australe, la Société financière africaine, la Banque européenne d'investissement, la Société financière internationale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de financement des infrastructures.