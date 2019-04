Mozambique : l’Etat va approuver une émission d'euro-obligations de la société publique du pétrole et du gaz

(Agence Ecofin) - Au Mozambique, le gouvernement s’apprête à approuver l'émission d'euro-obligations de la compagnie publique des hydrocarbures (ENH). L’information a été donnée par l'Economist Intelligence Unit (EIU), une filiale britannique du The Economist Group qui offre des prévisions et du conseil à ses clients : les Etats et les compagnies.

Selon l’EIU, ENH cherche à lever au moins 2 milliards de dollars qui représentent ses besoins d’investissement dans la zone extracôtière 1, un vaste gisement de gaz naturel dont l’opérateur est la société américaine Anadarko. Il faut dire que ces 2 milliards de dollars de besoins d’investissement équivalent à la participation de 15% d’ENH sur le gisement.

Le processus est suivi de très près par les partenaires financiers du Mozambique qui gardent toujours à l’esprit, le scandale des dettes cachées. Toutefois, les analystes de l’EIU ont assuré que la crise des dettes cachées, n’empêchera pas les marchés de répondre favorablement à la société publique.

Le pays pourrait enregistrer dès 2023 et 2024, date du début des exportations de gaz naturel liquéfié (GNL), un ajout de 15 à 18 milliards de dollars par an au produit intérieur brut, selon la Standard Bank.

Olivier de Souza