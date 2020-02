La ville nigériane de Lagos a l’écosystème start-up le plus dynamique d’Afrique, selon Startup Blink

(Agence Ecofin) - Dans son classement 2019 des écosystèmes Start-up les plus dynamiques du monde, Startup Blink attribue à Lagos la première place en Afrique. La ville nigériane présente la plus grande concentration de Start-up de qualité, en plus d’offrir un environnement d’affaires approprié à l’expression de leur potentiel.

Dans le rapport Startup Blink qui classe 1 000 villes du monde, Lagos occupe la 99e place devant de nombreuses villes américaines comme Kansas City, Cleveland, Columbia, New Orleans aux États-Unis ; et européennes telles que Rome, Lyon, Oslo, Cambridge ou encore Rotterdam ; où existent plus de facilités pour les innovateurs et porteurs de projets TIC.

Lagos n’est pas la seule ville du Nigeria à figurer dans le classement 1 000 de Startup Blink. Les autres villes du pays sont respectivement Abuja, Ikeja, Port Harcourt, Ibadan et Benin City, qui figurent entre les 380e et 710e places du classement.

La capitale du Kenya, Nairobi, est la seconde ville à l’écosystème start-up le plus dynamique du continent, suivi de Cape Town en Afrique du Sud, du Caire en Égypte, de Tunis en Tunisie ou encore de Kigali au Rwanda.

Bien que Lagos soit la première ville d’Afrique en termes d’écosystème start-up bouillonnant, le Nigeria n’est cependant pas le pays du continent où les Start-up se développent le plus. Le rapport de Startup Blink qui classe également les pays, 100 au total, indique que c’est l’Afrique du Sud qui occupe la première place en Afrique. Viennent ensuite le Kenya, le Nigeria ou encore l’Égypte. Au total, 14 nations africaines figurent dans ce top 100.

Classement des pays africains dans le top 100

Rang 2019 Rang 2017 Pays Score total 51 -13 Afrique du Sud 7.552 52 +1 Kenya 7.422 56 -3 NigeriÉ 5.997 60 -6 Egypte 5.597 64 +119 Rwanda 4.737 65 +2 Maroc 4.704 74 -9 Tunisie 3.857 75 +8 Ghana 3.769 81 +7 Ouganda 3.030 84 +1 Cameroun 2.613 90 +3 Botswana 1.980 92 -3 Zambie 1.921 99 +20 Algérie 0.807 100 0 Ethiopie 0.006

Source : Startup Blink