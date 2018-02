Tunisie: le Chef du gouvernement, Youssef Chahed, a discuté de développement du numérique avec Xavier Niel

(Agence Ecofin) - Xavier Niel, le vice-président du groupe de télécommunications français Iliad, a été reçu en audience à la Kasbah le 1er février 2018 par le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed. Les deux hommes ont discuté du développement du paysage numérique dans le pays. « On a parlé de numérique et de comment on pouvait aider la Tunisie avec des initiatives concrètes, à avancer dans le bon sens pour devenir un pays plus digital, plus numérique.», a déclaré Xavier Niel à la presse, au terme de son entretien avec le Chef du gouvernement.

Le vice-président du groupe Iliad accompagnait le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de sa visite d’Etat en Tunisie depuis le 31 janvier 2018. Au-delà d’une participation au développement de l’industrie numérique de la Tunisie, Xavier Niel veut aussi contribuer à la formation de la jeunesse dans les TIC. Emmanuel Macron a en effet annoncé l’ouverture d’une antenne de l'École 42 dans le pays.

L'École 42 est un concept créé et financé par Xavier Niel en France et aux États-Unis. Son but, proposer des formations gratuites aux métiers du numérique aux 18-30 ans sans qu’ils soient dans l'obligation d'avoir au préalable un diplôme. Le cursus qui dure entre 2 et 5 ans, peut également permettre à l’étudiant d'y réaliser un projet ou de créer son entreprise.

Plusieurs professeurs de l'École 42 viendront dispenser des cours en Tunisie. Ces cours seront financés par « un fonds de soutien au développement, à l’entreprise et aux initiatives de la jeunesse en Tunisie doté de 50 millions € sur 3 ans par la France », a expliqué sur Twitter Cédric Pietralunga, journaliste à Le Monde.