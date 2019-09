Le G7 augmente l’accès au financement des femmes grâce à l’initiave AFAWA, la BAD & AGF

(AGF) - Le Sommet des sept pays les plus industrialisés du monde en abrégé « G7 » qui s’est tenu à Biarritz vient d’annoncer de bonnes nouvelles pour les femmes entrepreneures d’Afrique. Les dirigeants du G7, présidés par le président français Macron, se sont engagés à soutenir l’initiative AFAWA (AFFIRMATIVE FINANCE ACTION FOR WOMEN IN AFRICA) avec plus de 200 millions de dollars.

L’AFAWA est une initiative conjointe de la Banque africaine de développement (BAD) et de l’African Guarantee Fund (AGF). Elle se définit comme un mécanisme de partage des risques dont l’objectif est la réduction des risques associés aux prêts alloués aux femmes entrepreneures à travers des garanties partielles offertes par AGF aux institutions financières et son programme de renforcement des capacités dans l’optique de mieux les préparer à un accès plus aisé aux financements.

L’AFAWA adopte une approche globale fondée sur l'amélioration de l'accès au financement pour les entreprises détenues et dirigées par des femmes; le renforcement des capacités des femmes entrepreneurs et des institutions financières; et la mobilisation voire le soutien des gouvernements africains dans la mise en œuvre des réformes juridiques, politiques et réglementaires nécessaires au développement de l'entreprenariat féminin.

En évoquant l’initiative AFAWA lors de la conférence de presse, le président Macron a déclaré: «En tant que président actuel du G7, je suis particulièrement fier que le programme que nous soutenons aujourd’hui- l’initiative AFAWA, émane d'une organisation africaine, la Banque africaine de développement, laquelle travaille avec l’African Guarantee Fund et un réseau de banques africaines ».

Le président de la BAD, Akinwumi Adesina, a salué la note exceptionnelle d’AGF (AA-) et son vaste réseau d’institutions financières africaines comme un pilier essentiel du succès d’AFAWA. Il a souligné que cette initiative contribuera dans une large mesure à réduire l’écart de financement de 42 milliards USD entre les hommes et les femmes sur le continent.

Felix Bikpo, PDG du groupe AGF, a félicité la BAD pour son initiative et les dirigeants du G7 pour avoir reconnu l'importance des femmes comme pilier de la croissance du continent.

M. Bikpo a déclaré: «La stratégie d’AGF considère les femmes comme un pilier essentiel du croissance économique en Afrique et s’est toujours attachée à augmenter l’accès de celles-ci au financement. En fait, 30% des PME soutenues par AGF sont détenues ou dirigées par des femmes. Grâce à l’initiative AFAWA, notre rôle dans le financement des femmes sera renforcé en vue de permettre à un nombre croissant de femmes de jouer pleinement leur rôle de moteurs de la croissance économique par le biais des PME qu'elles possèdent ou dirigent ».

Le lancement officiel d’AFAWA aura lieu dans les prochains mois. De là plus d’informations en relation avec ledit programme seront disponibles.

À propos de l’African Guarantee Fund

L’African Guarantee Fund pour les petites et moyennes entreprises (AGF) est une institution financière panafricaine, a caractère non-bancaire notée AA- par Fitch.

AGF contribue à la promotion du développement économique en Afrique à travers deux axes d’intervention:

Fourniture de garanties partielles aux institutions financières afin de faciliter l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. AGF offre trois types de garanties: les garanties d'emprunt, les garanties de mobilisation des ressources et les garanties de capitaux.

Le Renforcement des capacités des institutions financières partenaires afin d’améliorer leur capacité à correctement évaluer les risques des PME et aux petites et moyennes entreprises et renforcer leur capacité pour un accès plus facile au financement.

L’African Guarantee Fund a été créé par le gouvernement du Danemark par l’intermédiaire de l’Agence danoise de développement international (DANIDA), le gouvernement de l’Espagne par l’intermédiaire de l’Agence espagnole de coopération internationale et du développement (AECID) et la Banque africaine de développement (BAD). Parmi les autres actionnaires figurent l'Agence française de développement (AFD), le Fonds nordique de développement (NDF), le Fonds d'investissement pour les pays en développement (IFU) et la KfW Development Bank (KfW).