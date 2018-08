Nigeria : le gouvernement alloue 200 millions $ aux DisCos pour l’amélioration de la fourniture électrique

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, le gouvernement fédéral vient d’allouer 72 milliards de nairas (environ 199 millions $) aux entreprises de distribution électriques (DisCos) afin d’améliorer la desserte énergétique du pays. Cette information a été révélée par Mohammed Usman (photo), le directeur exécutif de la Transmission Company of Nigeria (TCN).

Selon le responsable, l’efficacité de la TCN n’est pas visible à cause de l’état du réseau de distribution électrique du pays. « 80% de l’énergie consommée au Bénin et au Togo provient du Nigeria. Si ces deux pays arrivent à fournir de l’énergie à leurs populations de manière stable parce que nous y avons construit des sous-stations électriques, il n’en est pas de même chez nous. Il nous faut investir plus dans nos compagnies de distribution afin de pouvoir résoudre ce problème », a affirmé M. Usman.

De nombreux équipements de transmission et de distribution ont en effet besoin d’être réhabilités dans le pays. En outre, les compagnies de distribution électrique ont reporté un gap d’investissement de 1 300 milliards de nairas (près de 3,6 milliards $). Un déficit qui est aggravé par les sommes dues aux distributeurs par la Nigerian Bulk Electricity Trader et qui continueront à croitre si aucune mesure n’est prise par le gouvernement.

Rappelons qu’actuellement, le réseau électrique nigérian distribue 5 000 MW d’énergie environ pour une production de 7 000 MW et une demande s’établissant à 12 000 MW.

Gwladys Johnson Akinocho