Naguib Sawiris, PDG d’Orascom, espère grandement d’une potentielle détente entre Corée du Nord et USA

(Agence Ecofin) - Naguib Sawiris (photo), le président-directeur général du groupe Orascom Telecom Media and Technology Holding SAE (OTMT), présent en Corée du Nord via l’opérateur de téléphonie mobile Koryolink, se réjouit d’une potentielle détente diplomatique entre Pyongyang et Washington.

Dans un entretien accordé à Bloomberg Television, le 30 avril 2018, l’homme d’affaires égyptien a fait savoir qu’un apaisement entre les deux pays, espéré de la future rencontre annoncée par Donald Trump avec Kim Jong-un, lui permettra de rapatrier plus aisément les profits générés depuis plusieurs années par Koryolink. Cet argent est bloqué à Pyongyang depuis plusieurs années, à cause d'un problème de change. Le won nord-coréen n’a aucune valeur à l’international.

Naguib Sawiris a investi en Corée du Nord en 2008, aux côtés de la Korea Post and Telecommunications Corp, malgré les sanctions internationales qui frappent le pays. C’est sous son impulsion que la Corée du Nord s’est éveillée au haut débit mobile porté par la 3G. Le groupe Orascom a investi plusieurs millions de dollars US pour densifier et améliorer le réseau qui enregistre déjà près de 4 millions d’abonnés.

Aujourd’hui, Orascom se retire de Corée du Nord suite à un différend commercial avec les autorités locales. Après avoir grandement investi dans le pays et subi de plein fouet les contrecoups de la politique internationale de Pyongyang, Naguib Sawiris veut désormais plus que tout sécuriser ses avoirs financiers pour ne pas tout perdre de son aventure nord-coréenne.

Lire aussi:

19/12/2017 - L’opérateur télécoms égyptien Orascom plie bagage de la Corée du Nord

04/01/2016 - Le groupe télécom égyptien Orascom perd le contrôle de sa filiale en Corée du Nord

18/10/2013 - Orascom Telecom exclu du marché canadien à cause de ses activités en Corée du Nord

30/05/2013 - Egypte : Orascom annonce avoir franchi la barre de 2 millions d’usagers en Corée du Nord