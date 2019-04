Argentil Asset Management renforce un précédent investissement dans une chaîne nigériane de restauration et de divertissements

(Agence Ecofin) - Argentil Asset Management, une firme de private equity basée à Lagos, au Nigéria, avec des bureaux à Londres, a annoncé un deuxième investissement au profit de Chocolate City Group (CCX) une société nigériane qui gère une chaîne de services alliant restauration et divertissement.

Cette fois Argentil prend le contrôle direct de 70% du capital d'un des restaurants de la chaîne, qui est basé dans le luxueux quartier résidentiel de Victoria Island à Lagos, la capitale économique nigériane. Le montant et les conditions de la transaction n'ont pas été diffusés.

CCX devrait utiliser les ressources mobilisées à l'issue de cette cession, pour lancer un deuxième site, la première étape d’une stratégie visant à déployer une chaîne de restaurants et de bars de luxe dans des endroits clés au Nigéria.

« La solide équipe de direction de CCX, dirigée par Paul Okuego et Audu Makori (photo), ainsi que sa marque établie et son empreinte sur le marché, ont été les deux critères clés dans la décision d’Argentil de réinvestir », explique-t-on chez le capital investisseur. Ce dernier, rappelons le, engage des montants situés entre 100 000 $ et 1 millions $, aussi bien dans le cadre de prêts que d’apports en fonds propres.

Idriss Linge