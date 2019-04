La branche private equity de Swicorp annonce un investissement dans le secteur pharmaceutique égyptien

(Agence Ecofin) - Syndicated Private Equity (SPE) Capital, la branche capital investissement de la banque d'investissement Swicorp est annoncé dans un investissement au profit de Future Pharamaceutical Industries (FPI), une entreprise égyptienne spécialisée dans la production de médicaments génériques, a appris l'Agence Ecofin de sources concordantes.

Les montants et les conditions de l'investissement n'ont pas été dévoilés. Mais on sait que SPE Capital qui est basé en Tunisie, investit généralement entre 10 et 50 millions $ dans des entreprises qui ont une valeur d'au moins 300 millions $, avec pour objectif d'en prendre le contrôle, ou une participation minoritaire importante.

L’investissement de SPE Capital doit encore être approuvé par des autorités compétentes. Il est le premier que FPI ait accepté d'un acteur international depuis sa création en 2007. Les ressources apportées dans le cadre de ce placement lui serviront notamment à développer de nouvelles lignes de produits, agrandir son usine et pénétrer des marchés à l'export.

Idriss Linge