« L’intuition de l’Afrique » : un livre sur l’origine et la philosophie d’Investisseurs & Partenaires

(I&P ) - Edité par L’Harmattan, « L’Intuition de l’Afrique » retrace la genèse et le développement d’Investisseurs & Partenaires (I&P), groupe créé en 2002 par Patrice Hoppenot dans le but de financer et accompagner les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne. Le livre fait le récit des dix premières années d’I&P, depuis l’ébauche du projet en 2001 jusqu’au départ de son fondateur en 2011. Il éclaire remarquablement bien la philosophie d’une initiative aujourd’hui reconnue comme l’une des pionnières en matière d’investissement d’impact.

L’auteur, Pierre Daubert, est consultant, spécialiste de l'inclusion financière. Il a publié plusieurs ouvrages sur l'aide au développement. Il dirige également une galerie d'art spécialisée dans l'art contemporain de la République démocratique du Congo.

Lancé en 2002 par Patrice Hoppenot (photo), ancien associé du fonds européen BC Partners, à une période où très peu d’investisseurs s’intéressaient à l’entrepreneuriat africain, I&P s’est progressivement imposé comme l’un des acteurs de référence dans le financement et l’accompagnement des PME africaines.

« L’idée de ce livre, explique Pierre Daubert, est née après le passage de relais entre Patrice Hoppenot et Jean-Michel Severino, en 2011. J’ai décidé de placer ma connaissance d’I&P au service de mon amitié avec Patrice, en fixant par écrit le souvenir de cette aventure hors du commun». La parution du livre intervient quelques semaines après le décès de Patrice Hoppenot, le 19 décembre 2017, et alors qu’I&P venait de célébrer son quinzième anniversaire.

Le livre retrace l’histoire d’I&P en quatre temps forts : la phase de création (2000-2002), les débuts, avec les premiers investissements et recrutements (2002-2004), la phase d’apprentissage (2004-2007) et enfin le passage de relais (2008-2011) avec l’arrivée à la tête d’I&P de Jean-Michel Severino, ancien Directeur Général de l’Agence Française de Développement.

C’est l’un des points mis en exergue par ce livre : l’émergence d’I&P apparaît, avec le recul, comme le marqueur d’une tendance profonde dans le financement du développement, à savoir l’arrivée d’acteurs privés sur le terrain de l’aide publique au développement. Revenant sur les raisons l’ayant motivé à reprendre I&P en 2011, Jean-Michel Severino souligne l’une des particularités de cette initiative : « il s’agit d’un projet de démonstration : s’il réussit, on verra apparaître d’autres fonds, à la fois concurrents et complémentaires, qui augmenteront l’offre de financement en direction des petites entreprises, en Afrique et sur d’autres continents ».

Pascal Lamy, ancien Directeur de l’OMC (Organisation mondiale du commerce), auteur de la préface du livre, relève quant à lui combien « les intuitions qui avaient animé Patrice Hoppenot se sont révélées pertinentes, profondes, et fécondes. Elles ont montré leur pertinence durant les tâtonnements que Pierre Daubert nous révèle dans sa passionnante description du cheminement de ce projet particulier. Le mélange d’une puissante vision de long terme et d’un très grand pragmatisme opérationnel est caractéristique du développement d’I&P ».

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes entreprises d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans près de 80 entreprises basées dans 15 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. I&P est un partenaire actif qui en plus d’un investissement financier, apporte ses compétences en stratégie, en finance et en management pour accélérer la croissance de ses entreprises partenaires. I&P rassemble quatre fonds d’impact - IPDEV1, IPDEV2, IPAE1 et IPAE2 - qui représentent un total de 75 millions d’euros d’actifs. Ces fonds se distinguent par la taille des entreprises ciblées. Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean-Michel Severino depuis 2011, I&P compte une trentaine de collaborateurs présents à Paris et dans sept bureaux africains (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Madagascar, Niger et Sénégal).