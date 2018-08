L’Office du Niger a réalisé en 2017, un bénéfice net de 66,3 millions FCfa, en dépit des grandes difficultés sécuritaires

(Agence Ecofin) - Les résultats de l'année 2017 de l'Office du Niger (ON) viennent d'être publiés. Selon son Président directeur général, Mamadou M’Baré Coulibaly (photo), cet organisme a obtenu au terme de cet exercice, un bilan financier plutôt satisfaisant. Les compteurs affichent un total bilan de 106,1 milliards de FCfa, un chiffre d’affaires de 7,4 milliards de FCfa et un résultat net d’un peu plus de 66,3 millions FCfa.

Par ailleurs, les trois ratios, autres indicateurs de la bonne santé financière de cet organisme, sont aussi au vert. Celui de liquidité se situe à 1,80%, 3,75% pour celui de la solvabilité générale et enfin 63,63% pour le ratio de trésorerie. Bien plus, le fonds de roulement qui se situe à 5,5 milliards FCfa, est à un niveau permettant de couvrir entièrement les besoins, apprend-on.

En somme de bons chiffres, de l'aveu même du Président directeur général, malgré le contexte sécuritaire peu avantageux notamment à la frontière avec le Niger. Ces bons résultats ont été obtenus grâce à une campagne agricole plutôt satisfaisante selon les responsables de l’ON.

L’Office du Niger est une entreprise parapublique malienne qui gère l’un des plus étendus et des plus anciens périmètres irrigués de l’Afrique de l’Ouest. La zone d’intervention de l’ON est la partie occidentale du delta central du fleuve Niger. A partir du barrage de Markala, situé sur le fleuve Niger, environ 100 000 ha sont irrigués par gravité en maîtrise totale de l’eau.