La Banque mondiale alloue 180 millions $ au secteur électrique kényan

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale vient d’allouer une garantie de prêt de 180 millions $ au secteur énergétique kényan. Ce financement permettra d’améliorer la santé financière de la Kenya Electricity Generation (KenGen) qui produit plus de 70% de l’énergie générée par le pays.

Cette garantie permettra de lever un financement à long terme de près de 300 millions $ afin de refinancer les dettes commerciales de la KenGen. Un règlement qui permettra de promouvoir le développement des énergies renouvelables dans le pays, a affirmé la Banque mondiale selon Reuters.

Le pays a actuellement une puissance électrique installée de 2 370 MW pour un pic de demande électrique de 1 770 MW. Cette demande augmente de 8% chaque année, selon les autorités sectorielles et la politique du gouvernement est de continuer la mise en place d’infrastructures supplémentaires afin de faire face à cette croissance.

Un autre but visé par cette démarche, est de diminuer le coût de production et donc de cession de cette énergie. Suite aux plaintes des clients du réseau kényan, le ministre de l’énergie a récemment demandé que ce tarif soit revu à la baisse, un processus qui serait plus aisé avec une énergie produite moins chère.

Gwladys Johnson Akinocho