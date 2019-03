Présentation à Nouakchott des opportunités d’affaires de la Banque africaine de développement

(BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT) - La BAD, en partenariat avec le ministère de l’Economie et des Finances, la banque centrale et l’Union nationale du patronat en Mauritanie, organise, le 6 mars prochain à Nouakchott, un atelier de présentation de ses opportunités d’affaires et instruments de financement.

Cet évènement, placé sous la direction de Yacine Diama Fal, directrice générale adjointe pour l’Afrique du Nord et responsable pays pour la Mauritanie, entend offrir aux autorités ainsi qu’aux opérateurs du secteur privé mauritaniens, un cadre d’échange permettant de renforcer le dialogue et d’identifier de nouvelles opportunités d’investissement et de financement des entreprises du pays.

Dans un premier temps, la Banque africaine de développement exposera l’ensemble de ses opérations en Mauritanie. Seront ensuite détaillées les opportunités d’affaires dans les secteurs de l’agriculture, des transports et de l’énergie ainsi que les différents instruments de financement disponibles.

L’objectif de l’atelier est de renforcer la coopération avec l’ensemble des parties prenantes du pays pour concrétiser la volonté partagée de porter à un niveau supérieur le partenariat avec le secteur privé dans les créneaux porteurs.

Le secteur privé en Mauritanie joue un rôle déterminant dans le développement économique du pays en soutenant les dynamiques de croissance et de création d’emplois afin de contribuer plus largement à la réalisation des cinq grandes priorités de la Banque. Les recommandations et actions issues de ce séminaire permettront de définir les contours du soutien de la Banque aux opérateurs et investisseurs mauritaniens.

Le partenariat entre la Mauritanie et le Groupe de la Banque africaine de développement compte plus de 15 projets et programmes pour un engagement financier total de près de 290 millions d’euros.