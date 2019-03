Les annonces de clôtures de fonds pour le private equity africain ont atteint 900 millions $ au cours du mois de février

(Agence Ecofin) - Les annonces de levée de fonds dans le cadre du private equity ciblant l'Afrique ont culminé à près de 905 millions $ en février. Le gestionnaire de fonds français Amethis Finance a fait la course en tête, en annonçant la mobilisation de 305 millions d'euros (347 millions $), pour le premier closing de son deuxième fonds Amethis Fund II.

Les autres levées de fonds majeures ont été annoncées par Investisseurs & Partenaires (85,3 millions $), Partech (142 millions $), SunFund (87 millions $), et enfin les sud-africains Newton Partner et Lion Pride (35,8 millions $). Certains sont des closing partiels et d'autres sont des fonds bouclés.

Ces chiffres semblent augurer de belles perspectives pour le fundraising dans le cadre du private equity africain en 2019. Face aux défis de financement que connait la région, de nombreuses analyses suggèrent que le secteur pourrait devenir l’un des meilleurs leviers pour apporter les ressources financières manquantes.