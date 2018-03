Afrique du Sud: Ethos Mid Market Fund I investit dans le fournisseur d’accès à internet Echo

(Agence Ecofin) - La firme de capital investissement sud-africaine, Ethos Private Equity, a annoncé, dans un communiqué publié le 28 février sur son site Web, avoir pris une participation de 31% dans le fournisseur d’accès à internet Echo, via son fonds Ethos Mid Market Fund I (EMMF I).

La transaction n'est pas assujettie à des approbations réglementaires ou à des conditions suspensives, a-t-on ajouté de même source.

« Notre modèle de partenariat avec l'équipe Echo vise l'extension rapide de la plateforme du fournisseur d’accès à internet qui offre des solutions parmi les plus rapides et les plus transparentes sur le marché sud-africain », a déclaré Ashhad Essa, associé à Ethos Private Equity, cité dans le communiqué.

« Echo marque notre 6ème investissement via Ethos Mid Market Fund I, en un peu plus d'un an. Nous sommes encouragés par le nombre d'opportunités de qualité que nous évaluons et satisfaits de l'élan de notre déploiement de capital », s’est félicité, de son côté, le directeur général de la firme, Stuart Mackenzie.

Fondée en 2010, Echo fournit des services d’accès à internet aux entreprises, par le biais d’un réseau convergé multi-opérateurs, destiné à simplifier la complexité des infrastructures d'agrégation à ses clients.

