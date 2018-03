(Agence Ecofin) - La demande mondiale de gaz naturel liquéfié (GNL) devrait passer de 293 millions de tonnes par an (Mtpa) en 2017, à environ 500 Mtpa d'ici 2030; et pour répondre à cette demande, il faudra investir plus de 200 milliards $ dans l’installation de nouvelles unités de production. C’est ce que révèle le rapport 2018 de Royal Dutch Shell, le premier négociant mondial de GNL sur les perspectives du secteur.

Il faut noter que pour produire 1 Mtpa de GNL, il faut investir en moyenne 1 milliard de dollars, ce qui n’inclut pas encore les investissements dans le développement en amont des gisements de gaz associés jusqu’à la construction des usines de GNL.

Le rapport indique aussi que le marché du GNL devrait poursuivre son expansion rapide en 2020 avec la mise en service d'installations approuvées depuis la première moitié de la décennie. Cependant, Shell prévoit que la baisse des investissements dans le secteur depuis 2014 en raison de la baisse des prix du pétrole, créera un écart d'approvisionnement à partir du milieu des années 2020, à moins que de nouveaux investissements entrent en jeu.

En Afrique subsaharienne, un peu moins de 10 unités de production de GNL devraient entrer en service avant cette échéance et étant donné que la demande moyenne de la région sera relativement faible, la grande partie de la production sera exportée vers les marchés émergents.

Olivier de Souza