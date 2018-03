La gestionnaire de fonds Abraaj Group finalise sa réorganisation dans un contexte marqué de polémiques médiatiques

(Agence Ecofin) - Vendredi 23 février dernier, Abraaj Group a annoncé un remaniement de son modèle de gouvernance et d'exploitation, et la nomination d’une nouvelle équipe de gestion. La réorganisation implique la séparation d'Abraaj Investment Management Ltd (AIML), l'activité de gestion des fonds de capital-investissement dans les pays émergents, d'Abraaj Holdings. Les deux entités étant gérées de manière indépendante.

Dans le cadre de ce changement, le fondateur de la société de capital-investissement, Arif Naqvi, cède les rênes d'AIML à deux co-directeurs, tout en conservant un rôle non exécutif au sein du comité d'investissement d'Abraaj.

La firme indique avoir embauché des consultants indépendants spécialisés afin de se faire recommander des changements qui aideront l'entreprise à stimuler la croissance et à améliorer son efficacité opérationnelle.

Durant cette période de restructuration, les activités d’investissement du fonds seront temporairement suspendues, à l'exception logiquement, des transactions pour lesquelles les engagements ont déjà été finalisés.

Selon le cabinet, le déménagement n'entravera pas les équipes d'investissement d'Abraaj dans leurs activités d'approvisionnement et de négociation des transactions sur tous les marchés.

Il faut noter que cette réorganisation chez Abraaj intervient dans un contexte de polémique soulevée par les médias, notamment sur la gestion des fonds relatifs aux investissements dans le secteur de la santé. Abraaj s’est même expliquée sur la question début février, traitant de « mensongères » des allégations de mauvaise gestion de ces fonds et de connivence avec le cabinet KPMG chargé d’auditer la situation.

Aux dires de certains contributeurs du fonds Santé de la firme, qui s’expriment dans des médias notamment britanniques, l’audit réalisé par KPMG n’est pas si indépendant que cela. La firme est déjà auditrice des comptes d’Abraaj ce qui en fait une partie liée. D’autant que KPMG a été cité ces derniers temps dans des affaires contestables, notamment en Afrique du Sud.