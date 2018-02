Mediterrania Capital prend une participation dans une entreprise du secteur égyptien de la santé publique

(Agence Ecofin) - Mediterrania Capital Partners, une firme de private equity spécialisée sur les petites et moyennes entreprises à fort potentiel d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, a annoncé avoir acquis une partcipation dans le capital de Cairo Scan Radiology and Labs, une société égyptienne qui offre des services de radiologie et de diagnostic médical.

Les montants engagés dans la transaction n'ont pas été précisés, comme c'est souvent le cas pour ces types de fonds d'investissement. Mais le financement apporté par Mediterrania Capital via son troisième fonds (MC III) permettra à la société égyptienne de soutenir son expansion géographique, à travers un renforcement de son réseau d’agences. Il est aussi question de construire un centre offrant des services aux standards internationaux.

La firme d'investissement entre dans un marché qui connaît une croissance à deux chiffres en Egypte, mais qui surtout fait l'objet d'une forte sollicitation pour des services de qualité, tant pour la medecine préventive que pour des diagnostics de maladies déjà déclarées.

Cet investissement est le premier dans le cadre de son troisième fonds, dont un premier closing a été annoncé le 28 novembre 2017, à 103 millions d'euros. Ce fonds est destiné à des investissements situés entre 10 et 30 millions d'euros dans plusieurs pays de la région dont l'Egypte, mais aussi le Cameroun ou encore la Côte d'Ivoire et le Sénégal.

Idriss Linge