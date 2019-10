Côte d’Ivoire : l'ARTCI et les opérateurs télécoms s’accordent sur une gestion transparente du point d’échange Internet national

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI), les opérateurs télécoms MTN, Orange et Moov, ainsi que les fournisseurs d’accès à Internet, ont signé le 29 octobre 2019 à Abidjan une charte de fonctionnement du point d’échange Internet national (CIVIX). Composé de 13 articles réunis en trois chapitres, le document a été élaboré d’un commun accord entre les différentes parties pour garantir une gestion transparente de l’infrastructure physique à travers laquelle les acteurs du segment data échangent du trafic via des accords de peering.

En signant la charge de fonctionnement du point d’échange Internet national, le régulateur télécoms et les différentes sociétés qui fournissent de la data aux Ivoiriens se sont engagés à une gestion participative et inclusive de cette infrastructure technologique qui contribue à une amélioration de la qualité du débit Internet, et à une réduction des coûts supplémentaires liés au transport de données qui influent sur la facture des consommateurs.

Le CIVIX est devenu fonctionnel en 2013 sous l’impulsion du ministère de l’Economie numérique et de la Poste. Il est construit sur une architecture à deux points de présence physiques (POP) au travers d’un réseau haut débit sécurisé : l’un hébergé à Orange Côte d’Ivoire Telecom et l’autre à MTN Côte d’Ivoire, avec un centre de supervision (NOC) hébergé au sein de l'ARTCI.

