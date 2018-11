Afrique du Sud : Liquid Telecom va déployer 1 422 bornes Wifi supplémentaires dans la province du Cap Occidental

(Agence Ecofin) - Liquid Telecom SA, la filiale sud-africaine du fournisseur panafricain de connectivité Internet, annonce la signature d’un accord de service avec le gouvernement de la province du Cap Occidental. Il porte sur l’amélioration de l’accès à Internet des populations dans cette partie du pays à travers le déploiement de 1 422 bornes Wifi supplémentaires qui portera le nombre de ces équipements de 178, déployés dans les 12 municipalités de la province, à 1 600.

D’après Liquid Telecom SA, l’augmentation du nombre de bornes Wifi signifie que c’est 6,6 millions d'habitants qui disposeront bientôt d'un meilleur accès à Internet, aussi bien à la maison qu’au bureau. Les bornes Wifi seront installées au cours des trois prochaines années et le projet durera cinq ans au total.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un plan visant à fournir une connectivité haut débit aux bureaux, aux bibliothèques, aux écoles et aux cliniques de la province du Cap Occidental pour en faire un hub numérique national et mondial.

D’après Reshaad Sha (photo), le président directeur général de Liquid Telecom SA, le projet «est conforme à la vision de Liquid Telecom de construire l’avenir numérique de l’Afrique, offrant aux particuliers et aux communautés, un accès à Internet haut débit dans les villes et villages. Notre partenariat avec le gouvernement du Cap Occidental est au centre de cette vision : donner à chaque Sud-Africain le droit d'être connecté à un Internet gratuit, fiable et rapide ».