Konnect Africa apporte son haut débit par satellite en RD Congo

(Agence Ecofin) - A travers son service Konnect Africa, destiné à la fourniture de l’internet à haut débit par satellite en Afrique, la société française Eutelsat annonce le lancement de l’Internet haut débit en République démocratique du Congo. Actuellement, le service est disponible dans six grandes villes du pays, via une gamme de huit offres d'accès destinées aux particuliers et aux entreprises.

Les offres de services de Konnect Africa en RD Congo seront prochainement complétées par l'arrivée d'un service de hotspot Wi-Fi, dénommé Konnect Wifi. Il permettra à l’entreprise de proposer un accès internet haut débit au sein de points de trafic tels que les hôpitaux, écoles, universités et magasins. Cet investissement devrait contribuer à relever le taux de pénétration d’Internet dans le pays qui se situait à 6,1%, selon l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) dans son rapport ICT Development Index 2017.

Jean-Claude Tshipama (photo), le directeur général de Konnect Africa, explique que « grâce à la technologie satellitaire, nous sommes en mesure d’apporter dès aujourd’hui des solutions de connectivité performantes aux Congolais. Facteur clef de réussite pour répondre aux spécificités d’un pays qui constitue l’un des principaux marchés africains pour l’internet par satellite, nous nous appuyons sur des partenaires locaux de premier ordre pour distribuer nos offres clefs en main ».