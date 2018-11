Cameroun : la GIZ va aider le ministère des Télécoms à faire des télécentres communautaires polyvalents des outils plus numériques

(Agence Ecofin) - La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), l’agence de coopération internationale allemande pour le développement, a signé une convention de partenariat, le 27 novembre 2018, avec le ministère des Postes et Télécommunications.

Elle permettra au gouvernement de transformer les télécentres communautaires polyvalents (TCP) en outils plus numériques grâce à l’introduction de nouveaux services numériques. L’objectif est de faire des TCP de véritables outils de développement des communes.

La convention qui sera exécutée dans le cadre du Programme d’appui au développement communal (PRADEC-Promud), conduit par la GIZ, est menée en phase pilote dans quatre TCP situés à Bibemi et Mandama, dans la région du Nord, et à Idenau et Bakingili, dans la région du Sud-Ouest.

Outre l’introduction de nouveaux services numériques qui permettront aux TCP de faire des populations rurales des acteurs de la quatrième révolution industrielle portée par les TIC, le soutien de la GIZ devrait aussi permettre à ces structures communautaires de fournir de l’accès à Internet aux populations au-delà de leur enceinte ; des FAI d’un nouveau genre en quelque sorte. Il est aussi prévu une amélioration de leur mode de gestion.

Lors de la cérémonie de signature de la convention de partenariat, en présence du ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, Minette Libom Li Likeng, la ministre des Postes et Télécommunications, a déclaré que « la GIZ a une compétence avérée dans le développement communautaire. Cette convention va permettre d’expérimenter un nouveau modèle économique au sein des TCP pour qu’ils deviennent des centres numériques qui permettent aux populations d’apprendre, de se former et de mettre en valeur leurs activités ».