Afrique : en 2018, 1 GB de données Internet a coûté 9,2 % du revenu mensuel moyen

(Agence Ecofin) - En Afrique, 1 GB de données Internet a coûté 9,2 % du revenu mensuel moyen en 2018. C’est ce que révèle une récente étude de l’association Alliance for Affordable Internet (A4AI) sur l’accessibilité à Internet sur le continent africain.

Selon l’étude, le coût de la donnée Internet est plus cher en Afrique qu’en Asie et en Amérique. D’après A4AI, dans le pool régional composé de l’Amérique latine et des Caraïbes, 1GB d’Internet coûte seulement 2,8 % du revenu mensuel. En Asie, il faut débourser seulement 1,5 % du revenu mensuel pour se procurer le même volume de données Internet.

Mais l’Afrique n’est pas seulement en retard sur les autres continents. Le coût de la donnée sur le continent, en 2018, a augmenté par rapport à 2017 (8,8%) et 2016 (9,3 %). Les récentes augmentations des taxes sur la donnée Internet, dans certains pays africains, peut expliquer ces statistiques.

Avec un accès aussi coûteux et tout en occultant la question de la qualité, des activités comme le streaming de contenu ou la publicité en ligne pourraient bientôt se heurter à un plafond de verre.

