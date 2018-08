Tanzanie: le réseau Wi-Fi déployé par Facebook bientôt renforcé par des nouveautés technologiques de l’entreprise

(Agence Ecofin) - Facebook est actuellement engagé dans des travaux d’amélioration de son réseau Internet sans fil en Tanzanie. Lancé en 2017 à Arusha, une ville du Nord-Est du pays, le service baptisé « Express Wi-Fi » a été déployé en partenariat avec le fournisseur d’accès à Internet, Habari Node pour desservir environ 2 600 personnes. Cependant, il a présenté des difficultés à satisfaire pleinement aux exigences de couverture géographique de la société américaine.

D’après Vish Ponnampalam, ingénieur en systèmes sans fil chez Facebook, des nouveautés technologiques sur lesquelles l’entreprise travaille depuis 2017 sont en cours de mise en œuvre pour permettre de résoudre ce problème de couverture. Elles permettront à plusieurs points d'accès Wi-Fi de se connecter, d'échanger des informations et de transporter du trafic sans que cela nécessite leur connexion physique. Ainsi, un plus grand nombre de personnes pourront utiliser les services de Facebook.

« L’équipe travaillant sur ces solutions s’est développée pour inclure des ingénieurs aux États-Unis, en Europe et en Israël. À Boston, notre équipe a développé un logiciel qui simplifie la gestion du réseau pour les opérateurs et leur permet de déployer des réseaux Wi-Fi maillés. Des équipes de Menlo Park en Californie ont mis au point un nouveau cadre de routage optimisé pour les réseaux maillés Wi-Fi à grande échelle, avec jusqu’à 50 voire plus de points d’accès, en utilisant moins de connexion de retour. Et des équipes en Israël, en Irlande et à Dubaï ont travaillé avec des partenaires pour planifier et déployer Express Wi-Fi.», a révélé Vish Ponnampalam.

Les nouveautés technologiques déployées par Facebook en Tanzanie devraient également bénéficier à l’amélioration de la qualité de la couverture du réseau Internet sans fil déployé par la société américaine au Nigeria et au Kenya pour le service Express Wi-Fi.