Nigeria: Google annonce l’installation de 200 bornes wi-fi, à travers cinq villes du pays en 2019

(Agence Ecofin) - Google annonce le déploiement de 200 bornes wi-fi à travers cinq villes - Port Harcourt, Abuja, Kaduna, Enugu, Ibadan - du Nigeria en 2019. Les équipements seront installés dans des marchés, des arrêts de bus et gares routières, des centres commerciaux, des universités et plus encore. C’est plus de 10 millions de personnes qui seront alors couvertes en services Internet de haute qualité.

L’information a été dévoilée par Juliet Ehimuan-Chiazor, la directrice pays de Google Nigeria, le 26 juillet 2018. Elle s’exprimait en marge de la seconde édition de l’évènement Google for Nigeria, tenue la veille, à Lagos.

A travers les infrastructures de télécoms annoncées, Google a expliqué qu’elle veut améliorer l’accès des populations aux services web. Anjali Joshi, le vice-président Gestion des produits de Google, a expliqué que la société investit au Nigeria parce qu’Internet a le potentiel de transformer complètement le pays. « Partout dans le monde, les pays qui ont investi dans les cultures numériques et basées sur l'innovation bénéficient non seulement d'une richesse extraordinaire (et de la création d'emplois), mais ont également transformé la façon dont les gens vivent et font des affaires », a-t-il souligné.

Au-delà d’améliorer l’accès des populations aux services Internet de qualité, l’investissement de Google au Nigeria vise également à accroître sa présence dans le pays qui présente de belles opportunités d’affaires. D’après Anjali Joshi, la forte population du Nigeria le place parmi les nations à travers lesquelles l’entreprise attend tirer son prochain milliard d’internautes grâce à une expérience wi-fi rapide, sécurisée et facile à utiliser.