Sénégal: les nouveaux FAI, Waaw SA, Africa Access et Arc Informatique, ont démarré leurs activités

(Agence Ecofin) - Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) Waaw SA, Africa Access et Arc Informatique, ont officiellement démarré leurs activités commerciales, ce 27 mars 2018.

Chaque société de Droit sénégalais, avait reçu sa licence d’exploitation au terme de l’appel public à candidature lancé le 4 novembre 2016, par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp).

Selon Abdou Karim Sall (photo), le directeur général de l’Artp, ces nouveaux fournisseurs contribueront au « renforcement de la concurrence du marché de l’Internet par l’accueil de nouveaux acteurs qui permettront de promouvoir l’innovation des offres et des produits, de proposer au public, de toutes catégories, des offres alternatives, en termes de débits, de technologies et de qualité de service ».

Ils permettront également « à l’horizon 2021, à l’ensemble du territoire national d’avoir accès à un Internet haut et très haut débit contribuant ainsi à un maillage cohérent et harmonisé du pays en infrastructures et services numériques et une prise en charge plus adéquate des besoins des populations », a-t-il souligné.

La licence d’exploitation accordée à Waaw SA, Africa Access et Arc Informatique, a une durée de 10 ans.

Pour chaque FAI, elle est accompagnée d’une obligation de couverture dans cinq régions du pays (Dakar et quatre ou cinq autres régions).

Waaw SA devra ainsi assurer la couverture des régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Tambacounda et Kédougou.

Africa Access se chargera des régions de Dakar, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Matam.

Arc informatique devra couvrir Dakar, Louga, Saint-Louis, Fatick, Kaolack et Kaffrine.

Lire aussi:

14/02/2017 - Le Sénégal s’est enrichi de trois nouveaux fournisseurs d’accès à Internet