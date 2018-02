Angola: Angola Telecom et Unitel déploient le Wi-fi gratuit dans la province de Malanje

(Agence Ecofin) - A l’initiative du ministère angolais des télécommunications et des technologies de l’information, les opérateurs télécoms Angola Telecom et Unitel ont déployé 14 points d’accès Internet sans fil dans la ville de Malanje, capitale de la province éponyme. La connectivité qui sera officiellement lancée le 11 mars prochain, permettra aux populations d’accéder gratuitement au web dans divers espaces publics.

Les principales cibles de ces équipements représentent les étudiants et les écoliers. L’objectif est de leur fournir les moyens d’améliorer leurs connaissances sans dépenser pour Internet. Des points d’accès à Internet sans fil supplémentaires seront installés dans les écoles et d’autres espaces publics, et inaugurés d’ici le 11 mars prochain, date officielle de mise en service du Wi-fi gratuit.

Le déploiement du service Internet sans fil à Malanje entre dans le cadre du projet Angola Digital dont l’objectif principal est l’inclusion numérique et sociale de la société angolaise.

Au-delà du Wi-fi, le projet Angola Digital prévoit aussi la création de salles informatiques et la formation informatique de base (Microsoft Office Package) pour les populations afin de les doter de compétences qui susciteront un esprit d’entrepreneuriat.

