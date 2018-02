Guinée : le point d’échange internet national est entré en activité, le 23 février 2018

(Agence Ecofin) - Le 23 février 2018, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Moustapha Mamy Diaby (photo), et les fournisseurs de services internet du pays ont signé les statuts portant création de l’association du point d’échange internet (IXP) de Guinée. La création de cette organisation à but non lucratif a marqué la mise en activité de l’infrastructure internet qui regroupe, entre autres, Orange Guinée, Cellcom Guinée, MTN Guinée, ETI ou encore Skyvision.

Brellote Bâ, le directeur général d’Orange Guinée, a expliqué que « grâce à cette infrastructure, aujourd’hui tout le trafic qui a pour origine la Guinée et destiné à la Guinée, restera en Guinée ». Pour le ministre des télécoms, « le lancement de ce point d’échange internet marque un nouveau tournant dans le secteur des communications électroniques. Nous restons convaincus que si chaque acteur joue à fond sa partition, notre pays, la Guinée, pourra tirer le meilleur parti des avantages inhérents à cette innovation ».

En effet, avec l’IXP, la connectivité data devrait augmenter dans le pays, tandis que le coût des offres devrait chuter, pour le plus grand bonheur des consommateurs, de plus en plus gourmands en capacité.

Le point d’échange internet de la Guinée est une composante du Programme régional d'infrastructures de communication pour l'Afrique de l'Ouest. Il était en projet depuis 2012. Il a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 3,5 milliards de francs guinéens (387 000 dollars US).

Muriel Edjo