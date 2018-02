Togo : Téolis lancera son réseau grand public et résidentiel au second semestre 2018

(Agence Ecofin) - Le fournisseur d’accès à Internet haut débit Téolis, qui a démarré officiellement ses activités le 22 février 2018, révèle l’extension de son réseau au reste du pays au cours du second semestre. L’opération interviendra lors du lancement du réseau grand public et résidentiel de l’entreprise.

Pour le moment, les services data de Téolis ne sont encore disponibles qu’à Lomé et dans ses environs. Ils sont accessibles par mobile et sans fil grâce à la technologie de point à point et de points à multipoints de l’équipementier télécoms RADWIN.

Dans un marché disputé par 10 autres fournisseurs de services d’accès à Internet, selon les données de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (Arcep), Téolis qui a obtenu son ticket d’entrée sur le marché en juin 2017, compte prendre peu à peu de l’ampleur et devenir un opérateur de choix.

La société souligne qu’elle dispose à cet effet de plusieurs atouts. Sur le plan technique, la compagnie compte sur le choix des technologies retenues et l’expertise de ses partenaires, sur le plan stratégique elle table sur « des offres adaptées selon le budget et le besoin disponible », enfin elle revendique une stratégie marketing agressive.

Au 3ème trimestre 2017, le marché Internet togolais comptait 4 387 365 d’abonnés pour un taux de pénétration de 38,63%. Le mobile représentait 99,34% de ce marché contre 0,66% pour les fournisseurs d’accès.

