Nigeria : la NCC versera une subvention aux InfraCos pour améliorer le taux de pénétration d’Internet

(Agence Ecofin) - Umar Garba Danbatta (photo), le vice-président exécutif de la Commission des communications du Nigeria (NCC), a annoncé que le régulateur télécoms versera des subventions aux compagnies d’infrastructures (InfraCos). Selon ses explications, ce soutien de la NCC permettra à ces sociétés d’augmenter leur capital d’investissement et d’accélérer le déploiement de l’internet à haut débit dans le pays.

Umar Garba Danbatta a déclaré que la Commission versera cependant la subvention lorsque les InfraCos auront atteint une étape raisonnable dans le déploiement des infrastructures télécoms dans leurs zones de déploiement respectives.

« Nous essayons de mettre en place des réseaux intra-villes et inter-villes capables de connecter les citoyens de tout le pays, quels que soient leur lieu et leur situation. Dans cette mesure, nous avons décidé de fournir des points d'accès dans les 774 zones de gouvernement local du pays, en essayant de fournir un accès à près de 190 millions de Nigérians, dont beaucoup vivent dans des communautés rurales », a déclaré le vice-président de la NCC.

La NCC a attribué six licences d’infrastructure à différentes compagnies pour aider au développement du taux de pénétration de l’internet dans des zones bien définies. MainOne Ltd a obtenu une licence pour la zone de Lagos ; Raeana Nigeria Ltd pour la zone sud-sud, O’dua Infraco Resources Ltd pour la zone sud-ouest et Fleek Networks Ltd pour la zone nord-ouest. Brinks Integrated Solutions a décroché la licence pour la zone Nord-Est et Zinox Technologies Ltd pour la Zone Sud-Est. L’attribution de la septième, pour la Zone Centre-Nord, est en cours de traitement.