La Tanzanie fournira de la connectivité Internet à haut débit au Burundi

(Agence Ecofin) - La République de Tanzanie fournira de la connectivité Internet à haut débit à celle du Burundi. Un accord de service a été signé à cet effet, le 22 octobre 2019 à Dar es Salaam, entre l’opérateur historique Tanzania Telecommunications Corporation Limited (TTCL) et Burundi Backbone Systems (BBS). Il sera mis en œuvre sur une période de dix ans pour 6 millions USD, a déclaré Waziri Kindamba, le directeur général de la TTCL.

« La TTCL vous offrira des services Internet haut débit de première classe grâce à nos stations de Kabanga et de Manyovu, dans la région frontalière de Kigoma », a Waziri Kindamba, qui par ailleurs souligné que cet accord permettait également à la TTCL d'étoffer son portefeuille d'activités dans la sous-région Afrique de l'Est et de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), forte d’une population de près de 350 millions d'habitants.

Au-delà de l’amélioration de l’Internet au Burundi, pays enclavé sans littoral pour accueillir un câble sous-marin de fibre optique, les nouveaux services Internet renforceront également la facilité des entrepreneurs locaux à faire des affaires avec ceux de la région.

La signature entre TTCL et BBS intervient quelques jours après que le gouvernement de Tanzanie a demandé à l’opérateur de téléphonie mobile Halotel (filiale locale du groupe télécoms vietnamien Viettel) d’arrêter l’opération d’interconnexion de son réseau de fibre au Burundi, sans son aval. La poursuite de cette opération aurait entraîné à terme un sérieux manque à gagner pour l’Etat.

