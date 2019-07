Le Rwanda renforce son arsenal de cybersécurité avec une politique de protection des enfants en ligne

(Agence Ecofin) - Conformément à son ambition de faire d’Internet un outil de développement, le gouvernement du Rwanda a mis en place une politique de protection des enfants en ligne, rapporte Xinhua.

Entrée en vigueur en juillet 2019, la politique est destinée à rendre nul le risque que des mineurs soient exposés sur Internet à des contenus inappropriés tels que des images indécentes, de la pornographie adulte, des violences, des risques de traite des êtres humains et des avances sexuelles non désirées, a expliqué Paula Ingabire (photo), la ministre rwandaise des TIC et de l'Innovation.

D’après cette politique de protection en ligne, les entreprises sont tenues d’adopter des procédures et mesures spéciales pour garantir la sécurité des enfants et le respect de leurs droits lors de l'extension de services en ligne au Rwanda.

Les fournisseurs de services doivent également mettre en place des mécanismes permettant d'identifier et de signaler les contenus perturbants ou inappropriés, à travers des systèmes de surveillance transparents et robustes pour tous les services en ligne.

Pour ce qui est du gouvernement, il instaurera une protection des données de haut niveau, avec des dispositions spécifiques pour les enfants, avec des mécanismes de reporting et de blocage de classe mondiale.

D’après Rajat Madhok, le chef de la communication, du plaidoyer et des partenariats au Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) au Rwanda, la politique en ligne de protection des enfants est « opportune car elle fournit des indications sur la production de preuves ainsi que sur les mécanismes de prévention et de réaction »