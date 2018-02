Ouganda: Pivotel s’associe à Internet for Humanity pour étendre l’accès à Internet dans les communautés reculées

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de services télécoms par satellite, Pivotel, via sa filiale Global Marine Networks (GMN), a signé un accord de partenariat avec l’organisation non gouvernementale Internet for Humanity. Il porte sur la fourniture d’appareils de communication et d’un accès à Internet dans les communautés reculées.

Le directeur exécutif de Pivotel, Robert Sakker, a expliqué que « le partenariat avec Internet for Humanity est la plus ancienne collaboration de responsabilité sociale de GMN. Nous sommes fiers de continuer l'héritage qui a déjà aidé des dizaines de milliers d'étudiants, familles, enseignants, médecins, infirmières et agriculteurs à améliorer leurs connaissances et leurs moyens de subsistance en Ouganda ».

Pivotel fournira à Internet for Humanity 20 hotspots Wi-Fi de type Redport Optimizer Premier et des services continus pour l’aider à atteindre son objectif. Ces Hotspots, Robert Sakker a indiqué qu’ils sont adéquats pour soutenir les ambitions d’Internet for Humanity parce qu’ils « compressent les données pour les applications Internet quotidiennes telles que le courrier électronique, Skype et plus encore. La technologie de compression réduit jusqu'à 80% les données telles que les images et les bannières publicitaires, ce qui signifie des économies importantes pour les utilisateurs finaux ».

Au-delà du soutien technique apporté à Internet for Humanity, Robert Sakker a ajouté que Pivotel cherche également à étendre son impact « en Ouganda, en fournissant une connectivité de données par satellite là où il n'y a pas d'accès Internet ».