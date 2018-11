Logical Wireless signe avec Avanti Communication pour apporter l’Internet dans les zones reculées d’Afrique

(Agence Ecofin) - Logical Wireless, le fournisseur de services intégrés par satellite, a signé un contrat de service avec le groupe Avanti Communications, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité par satellite de gros. Cette collaboration lui permettra d’apporter l’Internet «économique et fiable» dans les régions reculées d’Afrique en capitalisant sur les capacités du nouveau satellite HYLAS 4 d’Avanti.

Le partenariat avec Avanti permettra également à Logical Wireless de fournir aux entreprises de télécommunication et aux opérateurs de télécommunication, un accès direct aux plateformes de contenu et Cloud de son plus grand centre de données d’Afrique situé à Johannesburg. Ce qui améliorera l’efficacité et la rentabilité de leurs services.

D’après Brenden Pronk, le directeur des ventes d’Avanti Communications pour l’Afrique australe, «ce partenariat marque une nouvelle étape dans notre mission d’aider à libérer le potentiel des personnes et des entreprises, où qu’elles se trouvent ». Gavin Behr (photo), le directeur général de Logical Wireless, a souligné que « le partenariat avec Avanti nous permet de déployer des services haut débit par satellite pouvant être installés n’importe où et d’offrir une solution complète de communication et de connectivité permettant aux particuliers et aux entreprises de mener leurs activités comme s’ils se trouvaient dans une ville ».