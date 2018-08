Afrique du Sud: le point d’échange Internet de Cape Town élargit sa présence et renforce la connectivité dans la ville

(Agence Ecofin) - Le Point d’échange Internet de Cape Town (CINX), en Afrique du Sud, s’est étendu à un troisième site. C’est Malcolm Siegel, membre du conseil d'administration de l'Internet Service Provider Association (ISPA) et de la société INX-ZA, le gestionnaire du point d’échange Internet, qui l’annoncé lors du iWeek 2018, qui s’est ouvert le 20 août 2018 à Cape Town et s’achève le 24 août.

La nouvelle installation du CINX, située à Diep Rivier, est positionnée à proximité des nombreux fournisseurs de services Internet (FSI) connectés et non connectés à lui. A travers cette opération d’extension, le CINX veut renforcer la connectivité offerte dans la ville. Malcolm Siegel a souligné que le caractère multisite du CINX est une bonne nouvelle pour la communauté en ligne de Cape Town qui est sans cesse en croissance. Cette diversité de sites va davantage aider les fournisseurs à acheminer le trafic localement, ce qui aidera à baisser les coûts tandis que les utilisateurs bénéficient de temps de latence réduits.

Le choix de Diep Rivier pour accueillir l’extension du CINX, Nishal Goburdhan, le directeur de l’INX-ZA, a expliqué qu’il était le plus judicieux, car la zone abrite également le centre de données de Liquid Telecom. Mis côte à côte, le CINX et le centre de données de Liquid Telecom devraient faciliter les activités des entreprises qui pourront accéder à une meilleure connectivité et aux services de sauvegarde de leurs données dans le même périmètre.