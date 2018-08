Rwanda: BBOXX, en partenariat avec Axiom Networks, teste un réseau Internet sans fil pour les zones reculées

(Agence Ecofin) - BBOXX, le fournisseur d’énergie électrique hors réseau, teste actuellement un réseau Internet sans fil au Rwanda, en partenariat avec la société Axiom Networks. Ce réseau, destiné aux communautés reculées, lui permettra une fois déployé, de fournir aux consommateurs un accès fiable à Internet à travers lequel ils pourront aisément interagir avec les services publics.

Selon, Mansoor Hamayun (photo), le président-directeur général et cofondateur de BBOXX, « ce dernier projet pilote au Rwanda est une étape clé dans la concrétisation de notre vision visant à fournir toute une gamme de services publics indispensables aux communautés reculées des pays en développement (…) La disparité entre l'accès à Internet dans les pays développés et en développement est inacceptable et constitue un obstacle majeur à la croissance économique (…) Nous voulons offrir une connectivité de données abordable aux communautés laissées par la révolution numérique, améliorant ainsi leur qualité de vie ».

Avec son réseau de borne Wi-fi, BBOXX estime qu’il pourra offrir une capacité data de 10 à 20 Mbps aux populations. Avec cette future activité qui s’ajoute à ses opérations dans l’énergie solaire en Afrique, la société soigne son image de fournisseur de services essentiels.