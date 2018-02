Angola Cables va fournir des capacités data sur le câble Monet à FiberLight LLC

(Agence Ecofin) - Angola Cables, la société publique angolaise engagée dans l'exploitation et la commercialisation de capacités de transmission et de transit IP via des câbles sous-marins, a signé un contrat de service, le 15 février, avec le fournisseur de connectivité FiberLight LLC. Le contrat porte sur la fourniture par Angola Cables de capacités data à FiberLight LLC, via le câble sous-marin Monet.

Cette capacité supplémentaire acquise par FiberLight LLC lui permettra d’accroître sa propre capacité pour fournir de la connectivité backhaul à ses clients aux Etats-Unis et dans d’autres régions du monde, plus tard.

Le câble Monet, long de 10 556 km, achevé il y a peu, relie actuellement la Floride au Brésil. Il est doté d’une capacité data minimale de 64Tbps, offrant une voie à faible latence aux utilisateurs des Etats-Unis et d'Amérique latine. Angola Cables, membre du consortium propriétaire du Monet, y exploite deux paires de fibres optiques.

Se réjouissant du contrat signé avec Angola Cables, Don MacNeil, le président-directeur général de FiberLight LCC, a justifié cette collaboration par la priorité que s’est donné l’entreprise de rapprocher le monde en s’associant à « des transporteurs internationaux et d'établir une présence dans des stations d'atterrissage sous-marines de classe mondiale pour garantir une communication fiable et une bande passante élevée ».