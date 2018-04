Angola: l’INFOSI veut connecter 160 000 nouvelles personnes au Wi-Fi gratuit, cette année

(Agence Ecofin) - Pour cette année, l’Institut national de promotion de la société de l’information (INFOSI) ambitionne de connecter près de 160 000 nouvelles personnes au Wi-Fi gratuit. C’est Miguel Cazevo, le directeur général de cet organe sous-tutelle du ministère des Télécommunications et des Technologies de l’information, qui l’a révélé.

Cette opération se fera dans le cadre du projet « Angola Online », lancé en 2013, et portant sur le déploiement de bornes à Internet sans fil dans les 164 municipalités du pays. L’objectif est de garantir un accès à Internet à toutes les couches de la population.

Au cours des cinq dernières années, Miguel Cazevo indique que 70 points d’accès publics à Internet ont été installés dans six des dix-huit provinces que compte le pays. Il s’agit de Luanda, Bengo, Lunda Sur, Malanje, Cuanza Norte, et Cabinda. Cela fait un total de 50 municipalités déjà couvertes par le Wi-Fi gratuit. Ces équipements ont permis de connecter plus de trois millions de personnes à Internet.

Le programme « Angola Online » devrait s’achever en 2019. L’INFOSI qui n’a pas encore complètement réussi sa mission de connecter toutes les couches sociales, particulièrement les étudiants, les élèves, les ménagères, les chercheurs d’emploi, etc., prévoit d’accélérer le déploiement des bornes Wi-Fi sur le territoire national, dès cette année.