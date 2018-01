Sénégal : Sonatel casse ses tarifs Internet de 50%, après une première réduction de 25% en février 2017

(Agence Ecofin) - La Société nationale des télécommunications (Sonatel) du Sénégal, a procédé à une nouvelle réduction de ses coûts Internet mobile. La baisse tarifaire qui atteint désormais 50%, résulte de la matérialisation par la compagnie, de la phase 2 de son engagement à soutenir l’Etat dans son programme « Sénégal Numérique 2025 », destiné à accélérer l’accès du plus grand nombre à une connexion Internet plus abordable et de meilleure qualité.

Dans la phase 1 de son engagement, intervenue en février 2017, Sonatel avait cassé ses tarifs Internet mobile de 25%.

Selon Abdou Karim Mbengue, le directeur de la Communication institutionnelle et des relations extérieures de Sonatel, dont les propos sont rapportés par le site d’information senegaldirect, cette réduction des tarifs Internet de 50%, intervient un an avant l’objectif fixé par l’Etat à l’opérateur historique.

En effet, lors de l’attribution de la licence 4G à Sonatel, le gouvernement avait exigé de l’entreprise une réduction de moitié de ses prix en 2019.

Hormis la baisse des tarifs Internet mobile, Sonatel veut également atteindre l’objectif de couverture du territoire national avec le haut débit, avant 2019. La société publique qui revendiquait 466 sites 4G installés à travers le pays, prévoit de déployer 728 sites supplémentaires au cours de cette année.

Ce qui fera un total de 1 194 sites télécoms 4G en activité. Toutes ces améliorations, Sonatel indique qu’elles visent à faire du Sénégal, l’un des cinq premiers pays africains les mieux connectés.