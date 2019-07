Togo : Lomé dispose désormais du haut débit accessible via la fibre optique, à domicile pour 15 000 FCFA

(Agence Ecofin) - Après CanalBox qui permet de déployer le très haut débit à domicile, GVA-Togo, filiale du groupe Vivendi, vient de lancer son offre « Start ».

Si avec sa 1èreoffre, la société dédiée au développement de l'accès Internet très haut débit au Togo rend le très haut débit accessible à 30 000 FCFA, l’offre Start quant à elle, vient réduire de moitié ce prix.

Avec ce nouveau produit mis au point dans le cadre du projet (FTTH – Fiber to the Home), l’idée est de démocratiser l’accès à Internet haut débit et donc à une connexion « d’une qualité technologique inégalée », selon la société qui commercialise ce produit.

« La création de l’offre Start permet, dès aujourd’hui, à un très grand nombre de familles togolaises de profiter du très haut débit par fibre optique, à seulement 15 000 FCFA/mois.», assure Alexandre Cohen, directeur général de GVA-Togo, qui met par ailleurs l’accent sur la vitesse de connexion, à 10 Mbps.