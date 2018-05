metiers.africa, une nouvelle plateforme digitale pour rapprocher les artisans africains de leurs clients

(METIERS POINT AFRICA) - metiers.africa est une plateforme indépendante collaborative qui permet de mettre en relation des particuliers et des artisans dans un cadre de confiance tenant compte de la proximité géographique. Cette plateforme poursuit les objectifs majeurs :

Fournir une visibilité et une identité digitale aux artisans,

Créer un répertoire gratuit (identifier, trier par localisation et évaluer) pour les particuliers qui permettent de trouver des artisans spécialisés,

Aider les artisans à accroitre et sécuriser leurs revenus à travers la formation et le conseil.

La croissance de la population urbaine et la transformation des habitudes sociales qui entraine une réclusion et une sédentarisation, prive les artisans de leur approche marketing séculaire basée sur la recommandation et la proximité. La conséquence c’est que les artisans sont moins accessibles en ville, car peu connus et ne disposant pas de moyens de promotion et de visibilité.

metiers.africa est une initiative pour les artisans africains de la Fondation Kundi Africa conçue, exécutée et pilotée par Metiers Point Africa SARL, une société de solutions technologiques basée au Togo.