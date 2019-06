Internet : en 2018, le Nigeria est le pays africain ayant totalisé le plus d’internautes (Rapport Mary Meeker)

(Agence Ecofin) - En Afrique, le Nigeria est le pays ayant totalisé le plus d’internautes, selon l’édition 2019 du rapport annuel Mary Meeker sur les tendances d’Internet dans le monde. Dans un classement dominé par le trio Chine, Inde, Etats-Unis, le Nigeria, seul pays africain du Top 15, se classe 13e derrière l’Iran et devant la France.

Cela justifie l’intérêt des géants du web comme Facebook et Google pour la République fédérale. A ce propos, le nombre d’internautes du pays est également l’une des raisons pour laquelle les entreprises de communication digitale et les services over the top comme Netflix ou les plateformes de streaming s’intéressent au Nigeria.

Malgré tout, l’un des facteurs déterminants dans la capacité du Nigeria à bénéficier du potentiel économique fourni par sa masse d’internautes, sera la capacité des autorités à assurer la sécurité des utilisateurs d’internet. Un contexte qui pourrait favoriser l’installation d’entreprises étrangères de cybersécurité dans la République fédérale

Servan Ahougnon