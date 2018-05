Les sociétés SatADSL, Global Telesat et RascomStar s’unissent pour fournir une meilleure connectivité en Afrique

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de service Internet par satellite SatADSL; Global Telesat, le fournisseur de matériels et services de communications par satellite, et la société RascomStar qui exploite le premier satellite panafricain, ont annoncé la signature le 9 mai 2018 d’un accord de partenariat dont l’objectif est l’amélioration de la connectivité en Afrique.

Global Telesat mettra ses installations et équipements réseau à la disposition de SatADSL qui s’y appuiera pour proposer aux communautés, aux entreprises, aux administrations, une large gamme de services télécoms portée par les capacités du satellite RQ1R de RascomStar, qui couvre l'ensemble de l'Afrique dans les bandes C et K.

A travers cette collaboration stratégique, Caroline De Vos, la cofondatrice et directrice des opérations chez SatADSL, indique que ce sont des millions de personnes qui vont pouvoir accéder aux télécommunications à haut débit en Afrique.

« La mise en commun de notre expertise combinée dans l'industrie des communications par satellite nous a permis de proposer une offre unique dans des zones auparavant mal desservies à un moment où la connectivité n'a jamais été aussi cruciale.», s’est-elle réjouie.

Sherif Azzabi, le président-directeur général de RascomStar, estime que cette union cadre avec la mission que s’est donnée l’entreprise de développer les régions rurales et éloignées de toute l'Afrique grâce aux services télécoms, et « notre partenariat avec SatADSL et Global Telesat nous permettra de faire exactement cela ».