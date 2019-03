Zambie: Paratus Africa relève les capacités data du pays avec l’activation de son réseau de fibre optique trans-kalahari

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de connectivité à haut débit Paratus Africa, a augmenté les capacités data de la Zambie à travers l’activation du réseau de fibre optique trans-kalahari.

L’infrastructure d’une valeur de 14 millions de dollars US relie la station d’atterrissement du système de câble sous-marin d'Afrique de l'Ouest (WACS), à Swakopmund, à la frontière avec la Namibie à Sesheke, en passant par la capitale Lusaka.

Le directeur-pays de Paratus Zambia, Marius van Vuuren, a expliqué qu’avec le réseau de fibre optique trans-kalahari relié au « réseau de backhaul en Namibie, nous sommes maintenant en mesure d’offrir davantage d’options à notre clientèle. Le groupe étant en mesure de fournir des liaisons de backhaul, urbaines et diverses options d'accès, nous sommes plus compétitifs et mieux préparés pour servir notre clientèle panafricaine ».

Selon lui, ce projet va les distinguer de leurs concurrents et permettre à Paratus Africa de renforcer sa position sur le marché de la connectivité de qualité en Afrique.

Actuellement, la Zambie est le premier pays à tirer parti du réseau de fibre optique trans-kalahari au sein du groupe Paratus Africa. La société envisage d’apporter la capacité data que charrie cette infrastructure télécoms dans la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo (RDC).