Mozambique : PCCW Global annonce une mise à niveau majeure de son infrastructure Internet

(Agence Ecofin) - La société PCCW, filiale du groupe télécoms chinois HKT basé à Hong Kong, annonce une mise à niveau importante de son infrastructure Internet au Mozambique, quelques semaines après le passage du cyclone Idai qui a causé de nombreux dégâts matériels et des centaines de morts dans tout le pays.

Le réseau Internet de la société est hybride et combine à la fois la fibre optique, le satellite, l’hyperfréquence et la connectivité sans fil.

A travers cette mise à niveau, PCCW Global indique qu’elle recherche une amélioration de la connectivité Internet dans le pays où l’accès au haut débit est encore faible.

Cet investissement facilitera davantage les communications internationales qui contribueront à une augmentation du nombre d’utilisateurs Internet et à une réduction des coûts de connectivité.

Selon Frederick Chui, le directeur commercial de PCCW Global, « au Mozambique, notre objectif est de fournir aux utilisateurs tels que les entreprises mondiales, les réseaux de distribution de contenu, les fournisseurs de services Internet et les fournisseurs de contenu une connectivité abordable vers et depuis le pays, avec l'espoir d’augmenter progressivement le nombre d'utilisateurs Internet ».

PCCW Global a décidé « d'investir des fonds supplémentaires pour aider à réduire davantage les obstacles à la disponibilité et à la distribution de contenu qui peuvent avoir un impact significatif sur l'Internet en Afrique et contribuer à rendre le contenu international existant plus accessible », a-t-il affirmé.