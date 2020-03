La RD Congo, en quête de capacités Internet, réexamine ses besoins de connectivité avec Rascom

(Agence Ecofin) - La République démocratique du Congo explore actuellement différents moyens de se doter d’une connectivité Internet de qualité et sûre. C’est dans ce contexte qu’Augustin Kibassa Maliba, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l’information et de la communication (PTNTIC), s’est entretenu le 9 mars 2020 avec Mamadou Sarr, le directeur général de l’Organisation régionale africaine de communications par satellite (Rascom).

Durant la rencontre, les deux hommes ont examiné les différents services mis en œuvre par Rascom qui peuvent aider la RDC dans ses ambitions TIC.

Selon Mamadou Sarr, la RDC n’utilise le satellite Rascom que pour les chaînes de Télévision. Or, l’organisation peut offrir plus au pays et l’accompagner dans sa transition numérique.

« Aujourd’hui, on est là pour revoir tous les besoins, au-delà de la transition numérique, recadrer les besoins du pays en termes de connectivité. C’est ce qu’on appelle la revue des besoins pour voir dans quelle mesure la RDC va mieux s’impliquer non seulement dans le fonctionnement de Rascom, comme membre fondateur, mais également utiliser les services de Rascom avec la nouvelle technologie que nous avons mise en place », a expliqué Mamadou Sarr.

La RD Congo, dont le président Félix Tshisekedi est décidé à faire des TIC un moteur de développement socioéconomique, affiche en 2020 un taux de pénétration Internet de 19% selon le Digital Report de We Are Social et Hootsuite. Soit 16,3 millions de personnes sur une population estimée à 88,1 millions d'habitants. Le pays a besoin de relever ce niveau pour atteindre ses objectifs.

Lire aussi:

08/11/2019 - L’Internet Society aide la RD Congo à se doter d’un second point d’échange Internet basé à Lubumbashi