Tchad : la sensible baisse des tarifs de l’Internet suscite un sentiment mitigé auprès des consommateurs

(Agence Ecofin) - Depuis le 1er janvier 2020, le droit d’accise de 18 % sur le tarif Internet est supprimé conformément aux dispositions de la loi de finances 2020. Suite à cette mesure réglementaire, les opérateurs de téléphonie mobile ont revu à la baisse les prix de leurs forfaits Internet.

Depuis le 8 janvier 2018, Airtel propose par exemple le forfait mobile de 200 Mb à 400 FCFA au lieu de 500 FCFA et celui de 1 Gb de 1 500 FCFA est désormais vendu à 1 200 FCFA, le tout valable un jour. Le forfait de 4 Gb et celui de 7 Gb qui étaient vendus respectivement à 5 000 FCFA et 12 000 FCFA coûtent désormais 4 000 FCFA et 10 000 FCFA.

Du côté de Tigo, le forfait mobile de 50 Mb qui coûtait 250 FCFA a baissé de 50 FCFA, celui de 200 Mb qui s’achetait à 500 FCFA a baissé de 100 FCFA tandis que le forfait de 500 Mb de 1000 FCFA coûte désormais 845 FCFA.

Sur les réseaux sociaux, cette chute des prix est considérée comme une fausse bonne nouvelle au regard de la modicité des sommes baissées ; mais surtout en prenant en compte le benchmarking dans la sous-région Afrique centrale https://a4ai.org/extra/mobile_broadband_pricing_usd-2019Q2. Selon Alliance for Affordable Internet (A4AI), le Tchad demeure le pays de la zone avec les tarifs Internet les plus chers alors que le Cameroun est celui qui offre les prix les plus abordables.

Malgré ces critiques, plusieurs abonnés considèrent déjà cette baisse de prix comme un bon début. Ils espèrent juste que les engagements pris par l’Etat pour améliorer le coût de vie des populations se poursuivront.

