Afrique : les opérateurs télécoms, nouveaux garants de l’entrée du streaming dans les réflexes de divertissement ?

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, les opérateurs de télécommunications Cell C, Vodacom et MTN viennent d’annoncer de nouvelles offres Internet, spécialement conçues pour accroître l'utilisation des services de streaming sur leurs réseaux. Ces opérateurs ont lancé des offres similaires dans des pays d’Afrique de l’Est et des entreprises comme OSN et Ooredo font de même en Afrique septentrionale. Alors qu’il y a quelques mois, certains experts trouvaient que le streaming et la vidéo à la demande (VoD) prenaient du temps à s’installer parmi les réflexes de divertissement en Afrique, les opérateurs télécoms semblent déterminés à changer cette situation.

« Nous savons que le plus grand obstacle à l'accès au contenu en streaming est le coût de la data internet. Ainsi, pour les trois prochains mois, tous nos abonnés inscrits sur la plateforme de divertissement Black, pourront avoir accès à leur contenu gratuitement.», a annoncé, il y a quelques jours, Jose Dos Santos (photo) le PDG de Cell C.

De plus en plus de réseaux télécoms devraient emboiter le pas à Cell C, partout en Afrique, où les industries du streaming et de la VoD pourraient se révéler beaucoup plus rentables que la télévision payante linéaire. Il faut dire que le streaming et la VoD offrent moins de charges que la télévision classique et pourraient donc revenir moins cher pour le client. La conséquence pourrait être une véritable ruée vers les services de streaming. Un cas de figure anticipé par les opérateurs télécoms ?

Servan Ahougnon