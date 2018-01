Maroc: Inwi revient à la charge sur le dégroupage et appelle au déblocage urgent de ce dossier

(Agence Ecofin) - A peine la nouvelle année entamée, l’opérateur de téléphonie mobile Inwi, est revenu à la charge sur le dégroupage du réseau urbain en cuivre déployé par Maroc Telecom.

La troisième société télécoms du pays, en termes de part de marché, a insisté sur la «nécessité et l’urgence de résoudre la question du dégroupage et de l’accès à la paire de cuivre de raccordement du foyer», au regard de l’impact négatif que l’actuelle restriction a sur le développement du marché de l’Internet fixe.

S’exprimant sur le sujet le 2 janvier 2018, lors de la présentation des avancées majeures réalisées par le réseau universitaire Marwan, lancé il y a un an par Inwi, Rachid Mechahouri, le directeur technique de la compagnie, a souligné que le « dégroupage est un impératif pour la fourniture du service ADSL ou VDSL. Partout dans le monde, la paire de cuivre de raccordement des foyers est une infrastructure non réplicable. C’est un non-sens économique et urbanistique de penser que chaque nouvel opérateur télécoms pourrait créer ses propres accès cuivrés dans nos villes et nos campagnes ».

Le dégroupage du réseau urbain de cuivre, a été initié en 2014 par l’Autorité nationale de réglementation des télécommunications (ANRT). Mais il est bloqué depuis 2015 par l’opérateur historique, jaloux de son infrastructure. Malgré les nombreux avertissements qui lui ont été adressés par le régulateur télécoms, Maroc Telecom demeure ferme sur ses positions et refuse de partager.